پخش زنده
امروز: -
بقعه آقا سید محمد شهر لنگرود که به «سفید آستانه» شهرت دارد، یکی از مراکز زیارتی برجسته و شناختهشده در استان گیلان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ بقعه آقا سید محمد که در میان مردم محلی به «سفید آستانه» شهرت دارد، یکی از مراکز زیارتی برجسته و شناختهشده در شهر لنگرود استان گیلان است.
این مکان متبرکه در محله کیاکلایه و در محور بلوار سعدی، مسیر لنگرود به رودسر، واقع شده است.
به دلیل موقعیت راهبردی این بقعه در مسیر تردد مسافران بین شهرهای لنگرود، رودسر و لاهیجان، این مکان همواره پذیرای شمار زیادی از زائران و رهگذران است.
در بخش معماری، بنای قدیمی این بقعه که پیشتر از سنگ و گل ساخته شده بود، طی سالهای اخیر بازسازی و مرمت شد و در حال حاضر، این بنا با گنبدی مدور و ضریحی زیبا، جلوهای نوین یافته و مورد تکریم و احترام گسترده مردم است.
علاوه بر فضای معنوی، در پیرامون این بقعه پارک و فضای سبز ایجاد شده که محیطی مناسب برای استراحت مسافران فراهم آورده است.
همچنین در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان، «اتاق عقد» در کنار این بقعه ساخته شده است تا تسهیلاتی برای متقاضیان ازدواج در این محیط متبرک فراهم شود.