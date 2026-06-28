طرح فروش محصولات شرکت سایپا دیزل که قرار بود از امروز آغاز شود، به دلیل بروز مشکلات فنی در فرآیند واریز وجه از طریق درگاه‌های بانکی و با هدف صیانت از حقوق مشتریان، تا اطلاع ثانوی لغو شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ شرکت سایپا دیزل با صدور اطلاعیه‌ای از لغو طرح فروش محصولات خود که بر اساس بخشنامه‌های شماره ۴ و ۵ سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده بود، خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، به دنبال بروز اختلال در فرآیند پرداخت و واریز وجه از طریق درگاه‌های بانکی، اجرای این طرح فروش که مقرر بود از ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شود، تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

زمان جدید اجرای این طرح، پس از رفع مشکلات موجود و فراهم شدن شرایط لازم برای ثبت‌نام و پرداخت، از طریق اطلاعیه‌های رسمی این شرکت به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.