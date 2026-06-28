پیگیری مشوقهای مالیاتی به واحدهای آسیبدیده از جنگ
یکصد و بیستوهفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست مجتبی عبداللهی، استاندار البرز و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز
، احمد غلامی، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، با تشریح مهمترین محورهای این نشست اظهار کرد: بررسی هزینههای خطر ناشی از جنگ، در حوزه حمل و نقل کالا، نحوه توزیع ایمر استاین برای واحدهای تولیدکننده رنگ و رزین، پیشنهادهای مشترک کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی و ادارهکل امور مالیاتی استان درباره اعطای مشوقهای مالیاتی به واحدهای آسیبدیده از جنگ و همچنین تخصیص زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی در حاشیه شهرک صنعتی بهارستان، از مهمترین دستورکارهای این نشست بود.
غلامی تصریح کرد: بر اساس مصوبات این نشست، مقرر شد موضوعات مطرحشده با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی تا حصول نتیجه نهایی بهصورت مستمر پیگیری و اجرایی شود.