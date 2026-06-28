پیگیری مشوق‌های مالیاتی به واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ

یکصد و بیست‌وهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست مجتبی عبداللهی، استاندار البرز و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.