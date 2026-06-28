در آستانه برگزاری آیین تشییع پیکر امام شهید امت، اعضای شورای اداری شهرستان بجنورد، آخرین هماهنگی‌ها را برای استقبال از زائران بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، فرماندار بجنورد در حاشیه نشست اعضای شورای اداری شهرستان گفت: با توجه به تشییع رهبری شهید در پنجشنبه ۱۸ تیر ماه در مشهد و قرار گرفتن بجنورد در مسیر عبور بخشی از زائران شرکت کننده در این مراسم همه برنامه ریزی‌های لازم برای آمادگی استقبال از مسافران عبوری انجام شده است.

محمدرضا موفق افزود: از دیگر موضوعات بحث شده در این نشست بررسی راهکار‌های برخورد با معضل سد معبر و صرفه جویی در مصرف آب و برق و گاز ادارات و مصارف شخصی بود که تصمیمات جدیدی برای این مشکلات هم گرفته شد.