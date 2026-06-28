هفته سوم دور گروهی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ با تساوی تیم‌های الجزایر و اتریش و پایان امید‌های تیم ملی ایران برای صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی پیگیری شد؛ یاران مسی هم مقابل اردن به برتری رسیدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار‌های پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و در گروه J از ساعت ۰۵:۳۰ صبح امروز (یکشنبه) آرژانتین اردن را شکست داد و اتریش و الجزایر نیز به نتیجه تساوی بسنده کردند.

با این نتایج، آرژانتین به عنوان مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی ۹ امتیازی شد و مقتدرانه از این گروه به مرحله یک‌شانزدهم نهایی صعود کرد. یاران مسی در این مرحله شنبه ۱۳ تیرماه به مصاف کیپ ورد خواهند رفت.

اتریش و الجزایر هم با ۴ امتیاز در جایگاه‌های دوم و سوم این گروه قرار گرفتند و به مرحله یک‌شانزدهم نهایی صعود کردند. اتریش در مرحله بعد به مصاف اسپانیا خواهد رفت و الجزایر حریف سوئیس خواهد بود.

نتایج این دو دیدار به شرح زیر است:

* آرژانتین ۳ - اردن یک

گل‌ها: جووانی لوسلسو (۱۹)، لائوتارو مارتینز (۳۱ - پنالتی) و لیونل مسی (۸۰) برای آرژانتین و موسی التماری (۵۵) برای اردن

داور: ایشتوان کوواچ از رومانی

اخطار: محمد ابوطا‌ها و یزن العرب از اردن

* اتریش ۳ - الجزایر ۳

گل‌ها: مارکو آرناتوویچ (۲۸) مارسل سابیتزر (۵۵) برای اتریش و رافیک بلقالی (۴۵) و ریاض محرز (۶۶ و ۲+۹۰) و کالادزیچ (۶+۹۰) برای الجزایر

داور: ایلگیز تانتاشف ازبکستانی

اخطار: مارکو آرناتوویچ از اتریش

در صورت پیروزی یکی از تیم‌های اتریش یا الجزایر در این مسابقه، تیم ملی فوتبال ایران می‌توانست به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم به مرحله حذفی جام جهانی صعود کند، اما این اتفاق رخ نداد و شاگردان امیر قلعه‌نویی در عین ناباوری از جام جهانی کنار رفتند.