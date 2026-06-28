فرماندار شهرستان هامون گفت: با تعیین محدوده و جانمایی نیروگاه خورشیدی ۷۵ مگاواتی، یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی حوزه انرژی در شمال سیستان و بلوچستان وارد مرحله اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، اسماء رخشانی افزود: در چارچوب برنامه‌های دولت برای توسعه زیرساخت‌های حیاتی، محدوده احداث نیروگاه خورشیدی ۷۵ مگاواتی در این شهرستان تعیین این طرح وارد مرحله اجرایی شده است.

وی ادامه داد: بر اساس طرح مصوب، نیروگاه خورشیدی ۷۵ مگاواتی توسط شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو در زمینی به وسعت بیش از ۱۰۰ هکتار احداث خواهد شد و برای بهره‌برداری از آن حدود ۱۲۲ هزار صفحه خورشیدی نصب می‌شود.

فرماندار شهرستان هامون بیان کرد: بهره‌برداری از این نیروگاه، علاوه بر تولید ۷۵ مگاوات برق پاک و کمک به کاهش ناترازی انرژی، زمینه ارتقای جایگاه منطقه سیستان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را فراهم خواهد کرد.

اسماء رخشانی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی شهرستان هامون گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از اولویت‌های اصلی شهرستان است و اجرای این پروژه، ضمن تقویت پدافند غیرعامل در حوزه انرژی، می‌تواند در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی منطقه نیز نقش مؤثری ایفا کند.