به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهمیت این مراسم به این خاطر است که در ۶۳ سال پیش همین صحن و سرا، آغازگر قیامی خونین بود که نقطه عطف انقلاب اسلامی ایران شد و آن هم قیام تاریخی ۱۵خرداد سال ۱۳۴۲ بود که از حرم حضرت جعفر بن موسی الکاظم (ع) پیشوا آغاز و در ادامه با پیوستن کفن پوشان به سیل جمعیت در پل باقر آباد قرچک و گشوده شدن آتش از سوی عمال رژیم منحوس پهلوی، مردم این دیار به خاک و خون کشیده شدند.