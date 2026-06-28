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مراسم سنتی بنی اسد که در آن پیکر مطهر شهدای کربلا به صورت نمادین تشییع می شود، در حرم مطهر حضرت جعفر بن موسی الکاظم علیه السلام پیشوا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهمیت این مراسم به این خاطر است که در ۶۳ سال پیش همین صحن و سرا، آغازگر قیامی خونین بود که نقطه عطف انقلاب اسلامی ایران شد و آن هم قیام تاریخی ۱۵خرداد سال ۱۳۴۲ بود که از حرم حضرت جعفر بن موسی الکاظم (ع) پیشوا آغاز و در ادامه با پیوستن کفن پوشان به سیل جمعیت در پل باقر آباد قرچک و گشوده شدن آتش از سوی عمال رژیم منحوس پهلوی، مردم این دیار به خاک و خون کشیده شدند.