به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محرم امسال برای اهالی دیار مادستان، حال و هوایی متفاوت دارد، جایی که یکصد و نوزدهمین اجتماع ضد استکباری آن‌ها، با اشک و ماتم بر مظلومیت سیدالشهدا(ع) متبرک شده است.

امسال نوای نوحه ای ‌که از جای جای مناطق مختلف استان و همچنین در تکیه‌ها، مواکب و دسته‌های عزاداری بلند است، طوری دیگری به جان دینداران و آزادگان می‌نشیند.