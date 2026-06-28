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تجمعات شبانه مردم استان همدان در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی در این شب ها مصادف با شب های ماه محرم و حال و هوای متفاوتی گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محرم امسال برای اهالی دیار مادستان، حال و هوایی متفاوت دارد، جایی که یکصد و نوزدهمین اجتماع ضد استکباری آنها، با اشک و ماتم بر مظلومیت سیدالشهدا(ع) متبرک شده است.
امسال نوای نوحه ای که از جای جای مناطق مختلف استان و همچنین در تکیهها، مواکب و دستههای عزاداری بلند است، طوری دیگری به جان دینداران و آزادگان مینشیند.