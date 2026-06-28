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کشف و توقیف بیش از ۵ کیلوگرم گوشت غیرمجاز در عملیات نظارتی مشترک در شهرستان بختگان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،در راستای تضمین سلامت مواد غذایی و نظارت بر کیفیت محصولات پروتئینی، تیم نظارتی مشترک موفق به شناسایی و جمعآوری گوشت گوسفند فاقد مجوزهای قانونی شدند.
در جریان بازدیدهای نظارتی و با هدف صیانت از سلامت مصرفکنندگان، تیم مشترک متشکل از کارشناس سلامت محیط در یک عملیات بازرسی موفق به شناسایی و جمعآوری ۱۴/۵ کیلوگرم گوشت گوسفند فاقد هرگونه مجوز بهداشتی و قانونی در شهرستان بختگان شدند.
این عملیات که با هدف جلوگیری از ورود مواد غذایی غیرمجاز به سفرههای مردم انجام شد، نشاندهنده حساسیت بالای نظارت بر زنجیره تأمین پروتئین در این شهرستان است.
کارشناسان حاضر در محل، پس از بررسی دقیق شرایط، گوشت مذکور را برای مراحل قانونی از صحنه جمعآوری کردند و در ادامه، کارشناسان با ارائه توصیههای بهداشتی، بر لزوم هوشیاری شهروندان هنگام خرید تأکید کردند.
بر اساس این توصیهها، هنگام خرید گوشت حتماً باید وجود «لیبل کشتارگاه» و «مهر دامپزشکی» بر روی محصول بررسی شود تا از سلامت و اصالت آن اطمینان حاصل شود.
همچنین تأکید شد که فرآیند چرخ کردن گوشت، تنها باید در زمان خرید و دقیقاً زیر نظر خریدار انجام شود تا از هرگونه سوءاستفاده یا آلودگی جلوگیری به عمل آید.
شبکه بهداشت و درمان بختگان اعلام کرد که نظارتها بر مراکز عرضه مواد غذایی با همکاری تمامی ارگانهای مرتبط به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.