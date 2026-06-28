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بر اساس اعلام شرکت آب منطقهای گلستان و به منظور تامین بخشی از نیاز آبی اراضی کشاورزی، بخشی از آب سدهای بوستان و نگارستان از ساعت ۲۰ امروز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ رهاسازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، شرکت آب منطقهای گلستان اعلام کرد:به منظور تامین بخشی از نیاز آبی اراضی کشاورزی، بخشی از آب سد بوستان از ساعت ۲۰ روز یکشنبه مورخ ۷ تیرماه ۱۴۰۵ رهاسازی میشود؛ لذا به کشاورزان و اهالی محترم منطقه به ویژه مسیر رودخانه گرگانرود تاکید میشود: از نزدیک شدن به حریم رودخانهها و پایاب سد بوستان خودداری نمایند.
رها سازی آب بوستان با هدف مدیریت یکپارچه منابع آب رودخانه گرگانرود انجام میشود و از آنجا که رها سازی آب از سد بوستان در این مرحله برای تامین آب اراضی کشاورزی پایین دست میباشد، لذا هرگونه برداشت آب توسط بهره برداران مسیر رودخانه گرگانرود در حد فاصل پایاب سد مذکور تا سد گلستان ممنوع است.
همچنین به منظور تامین نیاز آبی مجاز قسمتی از اراضی کشاورزی مجاور کانال اصلی آبیاری سد نگارستان و رودخانه کبودوال، بخشی از آب سد از ساعت ۲۰ امشب رهاسازی میشود.
به عموم مردم به ویژه کشاورزان و مجاوران مسیر کانال انتقال آب سد نگارستان و رودخانه کبودوال تاکید میشود از نزدیک شدن به حریم رودخانه و کانال مذکور خودداری نمایند.