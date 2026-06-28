رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با هشدار نسبت به پیش‌فروش‌های غیرقانونی گفت: مردم فقط از مسیر‌های رسمی اقدام کنند و از واریز وجه به حساب اشخاص خودداری کنند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ اسد کرمی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: برخی افراد با ثبت‌نام‌های صوری و بدون وجود واقعی خودرو، اقدام به جذب وجوه از مردم می‌کنند و این موضوع خسارت‌هایی را برای خریداران به همراه داشته است.

کرمی با تأکید بر ضرورت دقت خریداران افزود: مردم باید صرفاً از مسیر‌های رسمی و ثبت‌نام‌های اینترنتی شرکت‌های خودروساز اقدام به خرید کنند و از واریز وجه به حساب نمایندگی‌ها و اشخاص خودداری کنند، زیرا در بسیاری از موارد پول باید مستقیماً به حساب شرکت‌های اصلی واریز شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی افراد با انجام ثبت‌نام‌های متعدد در حالی اقدام به پیش‌فروش می‌کنند که حتی تعداد خودرو‌های موجود نیز با حجم تعهدات مطابقت ندارد و این مسئله زمینه‌ساز بروز تخلفات شده است.

کرمی گفت: اتحادیه نظارت‌های لازم را انجام می‌دهد، اما امکان برخورد‌هایی مانند لغو سهمیه یا پلمب به‌صورت مستقیم در اختیار اتحادیه نیست و تخلفات باید از مسیر‌های قانونی و مراجع ذی‌صلاح پیگیری شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران افزود: صنف نمایشگاه‌داران به‌صورت قانونی مجاز به پیش‌فروش خودرو نیست و تنها شرکت‌ها و کارخانه‌های دارای مجوز از وزارت صمت و بانک مرکزی امکان انجام پیش‌فروش رسمی را دارند.

وی تأکید کرد: انتظار ما از مردم این است که با دقت بیشتر عمل کنند تا در دام این‌گونه تخلفات و سوءاستفاده‌ها گرفتار نشوند و در عین حال پیگیری‌ها برای برخورد با متخلفان در دستور کار قرار دارد.