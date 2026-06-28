مجلس پیگیر اصلاح قوانین و رفع موانع تولید است
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قوانین، حمایت از تولید و رفع ناترازی انرژی باید در اولویت دولت و مجلس باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز
، علی حدادی با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین، حمایت عملی از تولید و رفع ناترازی انرژی، گفت: تولیدکنندگان نباید قربانی تعدد قوانین، بخشنامههای متناقض، قطعی برق و واسطهگری در بازار مواداولیه شوند و مجلس این مطالبات را با جدیت پیگیری خواهد کرد. امروز کشور بیش از آنکه به قانونگذاری جدید نیاز داشته باشد، به تنقیح، اصلاح و به روزرسانی قوانین موجود نیازمند است؛ چرا که بسیاری از موانع تولید، علاوه بر قوانین، ناشی از آییننامهها و بخشنامههایی است که از اهداف اولیه قانون فاصله گرفتهاند.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی افزود: تحول در ساختار اداری کشور و اصلاح فرآیندهای اجرایی باید در دستور کار قرار گیرد تا دستگاههای اجرایی بیش از گذشته نقش تسهیلگری برای فعالان اقتصادی ایفا کنند.
حدادی با اشاره به مشکلات ناشی از افزایش هزینههای انرژی و قطعی برق صنایع گفت: افزایش قیمت حاملهای انرژی و محدودیتهای تأمین برق، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است، در حالی که بر اساس تصمیمات دولت، قرار بود برق صنایع تا حد امکان قطع نشود.
وی تأکید کرد: اگر حمایت از تولید صرفاً در حد شعار باقی بماند، سرمایهگذاری و اشتغال آسیب خواهد دید. تولیدکنندگانی که با سرمایهگذاری خود زمینه اشتغال دهها و صدها خانوار را فراهم کردهاند، باید از حمایت عملی دولت، شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی برخوردار شوند.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین بر ضرورت تمدید بستههای حمایتی ویژه واحدهای تولیدی در شرایط کنونی تأکید کرد و افزود: با توجه به تداوم شرایط ویژه اقتصادی، لازم است حمایتهای پیشبینی شده برای بخش تولید ادامه یابد تا واحدهای صنعتی بتوانند فعالیت خود را بدون وقفه دنبال کنند.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری با انتقاد از وضعیت عرضه مواداولیه در بورس کالا اظهار کرد: بورس کالا باید نقش خود را در ایجاد تعادل بازار ایفا کند، اما در برخی موارد شاهد آن هستیم که واسطهگری و دلالی، دسترسی تولیدکنندگان واقعی به مواداولیه را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: مواداولیه تولید داخل نباید به جای رسیدن به کارخانهها، در اختیار واسطهها قرار گیرد و سپس با قیمتهای بالاتر به تولیدکنندگان فروخته شود. این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال پیگیری است و از مسئولان بورس کالا نیز برای ارائه توضیحات دعوت شده است.
حدادی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید، مهمترین راهکار حفظ اشتغال و رونق اقتصادی کشور است، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در کنار دولت و بخش خصوصی، پیگیری اصلاح قوانین، رفع موانع تولید، ساماندهی بازار مواداولیه، حمایت از صنایع آسیبدیده و تأمین پایدار انرژی را با جدیت دنبال خواهد کرد.