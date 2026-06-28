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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از افزایش ۷ درصدی مصرف آب در استان در پی افزایش دمای هوا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به افزایش دما در روزهای اخیر و تداوم جریان گرم هوا با اشاره به افزایش ۷ درصدی مصرف آب در استان از هم استانیها خواست مصرف آب را مدیریت کنند.
حسین توکلی با بیان اینکه ۵۷ درصد مشترکان خانگی آب در این استان در گروه کممصرف و خوش مصرف قرار دارند، گفت: ۸۴ درصد مشترکان آب استان را مشترکان خانگی تشکیل میدهند و ۴۳ درصد مشترکان در رده پرمصرف و بدمصرف قرار دارند که مدیریت مصرف در این بخش ضروری است.
وی با اشاره به افزایش مصرف آب در فصل گرما افزود: با توجه به استفاده گسترده از کولرهای آبی، شهروندان میتوانند با نصب سایبان بر روی کولرها، نقش مؤثری در کاهش مصرف آب و برق داشته باشند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی کاهش زمان استحمام به کمتر از پنج دقیقه، استفاده از ظرفیت کامل ماشینهای لباسشویی و ظرفشویی، خودداری از بهکارگیری سیستمهای تزیینی آبنما در تابستان، شستوشوی خودرو با حداقل مصرف آب و بستن شیر فلکه اصلی هنگام مسافرت را از دیگر راهکارهای مهم صرفهجویی عنوان کرد.
توکلی همچنین از پیشبینی مشوقهای قانونی برای مشترکان خوشمصرف خبر داد و گفت: بر اساس قانون بودجه، مشترکانی که زیر الگوی مصرف بوده و نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند، از ۲۰ درصد تخفیف در آببها بهرهمند میشوند.
وی افزود: همچنین مشترکان زیر الگو که به صورت داوطلبانه تجهیزات کاهنده مصرف مورد تأیید وزارت نیرو را نصب کنند، مشمول ۳۰ درصد تخفیف در آببها خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از شهروندان خواست در صورت مشاهده ترکیدگی یا هدررفت آب در هر نقطه استان، مراتب را برای رسیدگی سریعتر گزارش کنند.