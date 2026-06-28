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در راستای تحقق شعار سال و با توجه به نقش قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در حمایت از تولید و توسعه سرمایه، هیئت فرادستگاهی «تولید» در دیوان محاسبات کشور تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، هیات حسابرسی تولید با رویکرد حسابرسی عملکرد، اجرای قانون تامین مالی تولید را در دستگاههای اجرایی ذیربط بررسی خواهد کرد.
تنظیمگری و تسهیلگری اقتصادی در محورهای نظام وثایق، اعتبارسنجی و دادههای مالی، ابزارهای نوین تامین مالی، بازار سرمایه و زنجیره تولید، مشوقهای مالیاتی، سرمایهگذاری خارجی، مولدسازی و واگذاری داراییها در دستور کار این هیات قرار دارد.