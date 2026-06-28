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مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از وقوع آتشسوزی در انبار دارویی و تجهیزات پزشکی بیمارستان عشایر خرمآباد خبر داد و گفت: هم اکنون این آتش سوزی با تلاش آتش نشانان مهار شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر روابطعمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت:در پی وقوع آتش سوزی ساعت ۵ و ۵۵ دقیقه صبح امروز در انبار دارویی و تجهزات پزشکی بیمارستان عشایر خرم آباد، نیروهای عملیاتی آتش نشانی این شهرستان به محل حادثه اعزام شدند.
عباس شیرزاد بیان کرد: این حادثه هیچگونه خطری برای بیماران، همراهان و کادر درمان ایجاد نکرده و روند ارائه ی خدمات درمانی در بیمارستان بدون اختلال ادامه دارد.
وی افزود: هم اکنون این آتش سوزی مهار شده و نیروهای آتش نشانی در حال لکه گیری هستند.
مهدی پازوکی مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان هم گفت: این حادثه تلفات جانی در پی نداشته و علت وقوع آتشسوزی و میزان خسارات احتمالی پس از بررسیهای بیشتر اطلاعرسانی خواهد شد.