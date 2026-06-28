فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با اشاره به انتخاب البرز به عنوان استان معین تهران در برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، گفت: تمام ظرفیت‌های استان برای اسکان، پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران بسیج شده و تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از دلدادگان رهبر شهید فراهم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، سردار حیدرنیا، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز، در چهارمین جلسه ستاد هماهنگی برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید اظهار کرد: زائران مراسم تشییع رهبر شهید به دو شیوه، به صورت شخصی با خودرو‌های خانوادگی و همچنین در قالب کاروان، راهی تهران خواهند شد و استان البرز برای خدمت‌رسانی به هر دو گروه آمادگی کامل دارد. برنامه‌ریزی‌های لازم برای اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی به زائران انجام شده و با محوریت فرمانداران و فرماندهان نواحی سپاه، همه شهرستان‌های استان برای میزبانی از زائران آماده هستند.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با اشاره به هماهنگی گسترده میان دستگاه‌های اجرایی استان تصریح کرد: با راهبری استاندار البرز و همکاری همه دستگاه‌های مسئول، هماهنگی مطلوبی در سطح استان شکل گرفته و تلاش می‌کنیم میزبانی در شأن دلدادگان رهبر شهید انجام شود.

سردار حیدرنیا از راه‌اندازی سامانه هوشمند ثبت‌نام و اسکان زائران نیز خبر داد و گفت: ستاد برگزاری مراسم، سامانه و اپلیکیشنی را برای ثبت‌نام و هدایت زائران طراحی کرده است که به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. زائران از طریق این سامانه می‌توانند به‌صورت برخط نزدیک‌ترین محل اسکان و اقامت خود را شناسایی و از خدمات پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: تمام تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از زائران اندیشیده شده است و امیدواریم با همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم، بتوانیم بخشی از ارادت خود را به رهبر شهید با خدمت‌رسانی مطلوب به زائران ابراز کنیم.



