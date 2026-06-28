به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمان، از ثبت عملکرد درخشان و خدمت‌رسانی گسترده اعضای این معاونت در قالب طرح‌های مختلف طی سه ماهه گذشته به بیش از ۴ میلیون نفر خبر داد.

هادی فرشید با اشاره به نقش پررنگ جوانان در پیشبرد اهداف بشردوستانه جمعیت هلال احمر بیان کرد: در بازه زمانی سه ماهه اخیر، مجموعاً ۳۱ هزار و ۶۱۱ نفر از اعضای جوان این جمعیت در فعالیت‌های مختلف مشارکت فعال داشته‌اند که این حضور چشمگیر، منجر به بهره‌مندی ۴ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۴۹۷ نفر از خدمات متنوع هلال احمر در سطح استان شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی فاخر در ایام نوروز افزود: در این طرح، ۸ پست ثابت در شهرستان‌های انار، بافت، بردسیر، بم، جیرفت، کرمان، ماهان و راین دایر شد که به ۸۱ هزار و ۳۸۹ نفر خدمات ارائه داده شد.

وی در ادامه به خدمات تیم‌های عملیاتی جوانان در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: تیم‌های سحاب، سحر، رهیار، دادرس پیشرفته، پیشگامان پیشرفت و عدالت و هیئت علی‌اکبر (ع) در مجموع به ۹۲۱ هزار و ۴۹۳ نفر خدمت‌رسانی کردند.

فرشید به خدمات آموزشی در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و افزود: با تلاش ۹۸ آموزیار و ۹۸ مربی دادرس، به ۳ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۶۸۵ نفر آموزش‌های لازم ارائه شد.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمان با اشاره به مناسبت‌های فرهنگی و مذهبی خاطرنشان کرد: اعضای کانون‌های جوانان، دانشجویی و طلاب به ۸۸ هزار و ۴۸۴ نفر و کانون‌های دانش‌آموزی به ۱۳ هزار و ۵۲۶ نفر در این مناسبت‌ها خدمات‌رسانی کردند.

فرشید با اجرای به پویش‌های محیط‌زیستی در قالب پویش «۷۸ نهال» تصریح کرد: ۳۶۷ هزار و ۷۱ اصله نهال و بذر کاشته شد و ۴۴۲ اثر در مسابقه عکاسی مربوطه به ثبت رسید.

این مقام مسئول در ادامه به موفقیت‌ها و اقدامات زیرساختی این معاونت اشاره کرد و گفت: کسب ۱۷ رتبه کشوری در شبکه هلالیتا (شامل پویش انتظار فرج، دپست هلالیتا، دابسمش و تدریس ماهرانه) و مشارکت فعال در مسابقات دلنوشته طرح ملی قدم به قدم با ارسال ۳ هزار و ۳۷۷ اثر از دیگر موفقیت‌های این معاونت بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در بخش زیرساختی، ۱۶۲ هزار و ۲۵۳ نفر از اعضای سازمان جوانان در سامانه «هلال من» ثبت‌نام کرده‌اند و همچنین در راستای تکریم اعضا، ۷ زوج از اعضای هلال احمر استان کرمان به مشهد مقدس اعزام شدند.