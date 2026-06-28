ارائه خدمات به بیش از ۴.۴ میلیون نفر در فصل بهار
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمان، از خدمترسانی در قالب طرحهای مختلف طی سه ماهه گذشته به بیش از ۴ میلیون نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمان، از ثبت عملکرد درخشان و خدمترسانی گسترده اعضای این معاونت در قالب طرحهای مختلف طی سه ماهه گذشته به بیش از ۴ میلیون نفر خبر داد.
هادی فرشید با اشاره به نقش پررنگ جوانان در پیشبرد اهداف بشردوستانه جمعیت هلال احمر بیان کرد: در بازه زمانی سه ماهه اخیر، مجموعاً ۳۱ هزار و ۶۱۱ نفر از اعضای جوان این جمعیت در فعالیتهای مختلف مشارکت فعال داشتهاند که این حضور چشمگیر، منجر به بهرهمندی ۴ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۴۹۷ نفر از خدمات متنوع هلال احمر در سطح استان شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح ملی فاخر در ایام نوروز افزود: در این طرح، ۸ پست ثابت در شهرستانهای انار، بافت، بردسیر، بم، جیرفت، کرمان، ماهان و راین دایر شد که به ۸۱ هزار و ۳۸۹ نفر خدمات ارائه داده شد.
وی در ادامه به خدمات تیمهای عملیاتی جوانان در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: تیمهای سحاب، سحر، رهیار، دادرس پیشرفته، پیشگامان پیشرفت و عدالت و هیئت علیاکبر (ع) در مجموع به ۹۲۱ هزار و ۴۹۳ نفر خدمترسانی کردند.
فرشید به خدمات آموزشی در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و افزود: با تلاش ۹۸ آموزیار و ۹۸ مربی دادرس، به ۳ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۶۸۵ نفر آموزشهای لازم ارائه شد.
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمان با اشاره به مناسبتهای فرهنگی و مذهبی خاطرنشان کرد: اعضای کانونهای جوانان، دانشجویی و طلاب به ۸۸ هزار و ۴۸۴ نفر و کانونهای دانشآموزی به ۱۳ هزار و ۵۲۶ نفر در این مناسبتها خدماترسانی کردند.
فرشید با اجرای به پویشهای محیطزیستی در قالب پویش «۷۸ نهال» تصریح کرد: ۳۶۷ هزار و ۷۱ اصله نهال و بذر کاشته شد و ۴۴۲ اثر در مسابقه عکاسی مربوطه به ثبت رسید.
این مقام مسئول در ادامه به موفقیتها و اقدامات زیرساختی این معاونت اشاره کرد و گفت: کسب ۱۷ رتبه کشوری در شبکه هلالیتا (شامل پویش انتظار فرج، دپست هلالیتا، دابسمش و تدریس ماهرانه) و مشارکت فعال در مسابقات دلنوشته طرح ملی قدم به قدم با ارسال ۳ هزار و ۳۷۷ اثر از دیگر موفقیتهای این معاونت بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در بخش زیرساختی، ۱۶۲ هزار و ۲۵۳ نفر از اعضای سازمان جوانان در سامانه «هلال من» ثبتنام کردهاند و همچنین در راستای تکریم اعضا، ۷ زوج از اعضای هلال احمر استان کرمان به مشهد مقدس اعزام شدند.