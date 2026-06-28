به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،دکتر مسعود عابد گفت: با توجه به شرایط حساس بیمار و ضرورت دریافت خدمات تخصصی قلب، انتقال هوایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

او در تشریح این مأموریت افزود: بالگرد اورژانس هوایی آباده برای انتقال یک بیمار مبتلا به عارضه حاد قلبی از بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) آباده به بیمارستان قلب الزهرا (س) شیراز به پرواز درآمد.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: این مأموریت با هماهنگی مرکز هدایت عملیات اورژانس EOC، و مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ انجام شد و بیمار پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیمارستان قلب الزهرا (س) شیراز منتقل شد تا روند درمان تخصصی وی ادامه یابد.

دکتر عابد با اشاره به اینکه در بیماران قلبی، سرعت انتقال به مراکز درمانی تخصصی و آغاز اقدامات درمانی پیشرفته، نقش تعیین کننده‌ای در افزایش شانس بهبودی بیماران دارد، افزود: تلاش هماهنگ EOC، تیم‌های عملیاتی اورژانس هوایی و زمینی، کارشناسان مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، کادر درمان بیمارستان امام خمینی (ره) آباده و بیمارستان قلب الزهرا (س) شیراز، زمینه انتقال ایمن و سریع این بیمار را فراهم کرد تا روند درمان تخصصی وی بدون وقفه ادامه یابد.