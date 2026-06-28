تابستان برای دانش‌آموزان، نه فقط فصل استراحت، بلکه فرصتی برای یادگیری مهارت‌های تازه، شکوفایی استعداد‌ها و حضور در فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس اداره فرهنگی هنری آموزش و پرورش استان گفت: از ۱۰ تیر ماه کلاس‌های اوقات فراغت تابستان با حضور ۱۰۰ هزار دانش آموز بصورت رسمی آغاز می‌شود.

حجت کنعانی افزود: سال گذشته حدود ۶۰ هزار دانش آموز در کلاس‌های اوقات فراغت شرکت کردند و امسال با توجه به مجازی بودن کلاس‌های درس پیش بینی می‌کنیم ۵۰ درصد دانش آموزان استان یعنی ۱۰۰ هزار دانش آموز در کلاس‌های اوقات فراغت تابستان شرکت کنند.

وی گفت: این کلاس‌ها در کانون‌های فرهنگی، موسسات آموزشی، مدارس، دالقرآن‌ها در حوزه‌های فرهنگی، ادبی، ورزشی، هنری، بازی و سرگرمی برگزار می‌شود.