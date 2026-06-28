به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا با اشاره به دریافت گزارشی مبنی بر اینکه فردی در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالب کذب، توهین‌آمیز و موهن کرده و این امر باعث تشویش اذهان عمومی شده است گفت: پلیس با انجام اقدامات فنی، متهم این پرونده را در شهرستان تالش شناسایی کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش از دستگیری متهم پس از هماهنگی قضائی خبر داد و گفت: متهم ۳۶ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی با تاکید بر اینکه استفاده نادرست از فضای مجازی، عواقب جبران‌ناپذیری را برای کاربران در پی دارد گفت: پلیس به صورت مستمر با هدف برخورد قانونی با جرایم و تخلفات، این فضا را رصد می‌کند.