مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شهر بابک استان کرمان با اشاره به فعالیت ۱۸۵ کارگاه تولیدی فیروزه در این شهرستان، از کمبود مواد اولیه به دلیل کاهش رگه‌های فیروزه در معدن خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، حسن ابراهیمی، مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شهر بابک، گفت: این شهرستان که در سال ۱۳۹۸ عنوان «شهر ملی فیروزه» را کسب کرده، اکنون دارای ۱۸۵ کارگاه تولیدی در زمینه تراش، فرآوری و فیروزه‌کوبی است و حدود یک‌هزار و ۶۰۰ نفر به صورت خانگی و کارگاهی در این صنعت فعالیت دارند.

وی افزود: صنعتگران فیروزه این روز‌ها با مشکل تأمین مواد اولیه روبه‌رو هستند و پیگیری‌های انجام‌شده از سوی اداره میراث فرهنگی نشان می‌دهد به دلیل کاهش رگه‌های فیروزه در معدن، میزان استخراج و عرضه سنگ خام کاهش یافته است.

ابراهیمی با بیان اینکه بازار فیروزه همچنان از طریق فضای مجازی فعال است، اظهار کرد: بخشی از تولیدات نیز به صورت چمدانی به خارج از کشور ارسال می‌شود و با وجود تقاضای بازار، کمبود مواد اولیه، تداوم فعالیت تولیدکنندگان را با چالش مواجه کرده است.

مسئول اداره میراث فرهنگی شهرستان شهر بابک تأکید کرد: برای رفع این مشکل، لازم است اداره صنعت، معدن و تجارت، فرمانداری و اداره میراث فرهنگی با همکاری یکدیگر راهکار‌های عملی برای تأمین پایدار مواد اولیه و حمایت از فعالان این صنعت ارائه کنند.