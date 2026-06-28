به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نائین، ماموران سرمحیط‌بانی چوپانان شکارچی متخلفی را که با سوءاستفاده از پوشش حضور خانواده، پس از شکار، قصد خروج غیرقانونی از پناهگاه حیات‌وحش عباس‌آباد را داشت، شناسایی و دستگیر کردند.

در بازرسی از این خودرو، لاشه و اجزای متعلق به دو رأس کل وحشی (شامل گوشت و کله‌پاچه تازه) کشف و ضبط شد.

دستگیری شکارچی متخلف در پناهگاه حیات‌وحش عباس‌آباد

شکارچی متخلف در پناهگاه حیات‌وحش عباس‌آباد نائین دستگیر شد.

بنابر اعلام اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نائین، ماموران سرمحیط‌بانی چوپانان شکارچی متخلفی را که با سوءاستفاده از پوشش حضور خانواده، پس از شکار، قصد خروج غیرقانونی از پناهگاه حیات‌وحش عباس‌آباد را داشت، شناسایی و دستگیر کردند.

در بازرسی از این خودرو، لاشه و اجزای متعلق به دو رأس کل وحشی (شامل گوشت و کله‌پاچه تازه) کشف و ضبط شد.

منطقه حفاطت شده عباس آباد در ۱۹۰ کیلومتری شرق نایین در شرق استان اصفهان قرار دارد.

این منطقه حدود ۴۰۰ هزار هکتار مساحت دارد و در آن جمعیت قابل توجهی از قوچ و میش، کل و بز، جبیر، آهو و خرگوش زندگی می‌کنند.

پلنگ، گربه شنی، سیاه گوش و یوزپلنگ نیز از جمله گربه سانان موجود در منطقه حفاظت شده عباس آباد نایین است که در کنار پستانداران و بسیاری از گونه‌های پرندگان زندگی می‌کنند.