به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس جمعیت هلال احمر آباده گفت: همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، به همت خانه هلال شهر بهمن شهرستان آباده ۷۰ کیلوگرم گوشت در قالب ۸۰ بسته میان خانواده‌های نیازمند این شهر توزیع شد.

علی سعادتمند، افزود: این اقدام خیرخواهانه با هدف حمایت از اقشار کم‌برخوردار و ترویج فرهنگ احسان و همدلی در ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در شهر بهمن انجام شد.