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ستاد برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در قم، رسانه رسمی اطلاعرسانی این مراسم را برای انتشار اخبار، اطلاعیهها و برنامهها راهاندازی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رسانه رسمی مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» در قم با هدف اطلاعرسانی آخرین اخبار، اطلاعیهها و برنامههای مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب فعالیت خود را آغاز کرد.
بر این اساس، شهروندان و زائران میتوانند اخبار رسمی و اطلاعیههای مرتبط با برگزاری مراسم در قم را از طریق کانالهای این رسانه در پیامرسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروش به نشانیهای زیر دنبال کنند:
📲 ایتا
https://eitaa.com/badraghe_agha_qom
📲 بله
https://ble.ir/badraghe_agha_qom
📲 روبیکا
Rubika.ir/badraghe_agha_qom
📲 سروش
https://splus.ir/Badraghe_agha_qom