ستاد برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در قم، رسانه رسمی اطلاع‌رسانی این مراسم را برای انتشار اخبار، اطلاعیه‌ها و برنامه‌ها راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رسانه رسمی مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» در قم با هدف اطلاع‌رسانی آخرین اخبار، اطلاعیه‌ها و برنامه‌های مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب فعالیت خود را آغاز کرد.

بر این اساس، شهروندان و زائران می‌توانند اخبار رسمی و اطلاعیه‌های مرتبط با برگزاری مراسم در قم را از طریق کانال‌های این رسانه در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش به نشانی‌های زیر دنبال کنند:

📲 ایتا

https://eitaa.com/badraghe_agha_qom

📲 بله

https://ble.ir/badraghe_agha_qom

📲 روبیکا

Rubika.ir/badraghe_agha_qom

📲 سروش

https://splus.ir/Badraghe_agha_qom