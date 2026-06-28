فردی که با تخلیه آب آلوده در جوی‌های کشاورزی، سلامت محیط زیست و بهداشت عمومی خمینی شهر را تهدید می‌کرد، به حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمینی‌شهر گفت: در پی دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی، مشخص شد فردی در منطقه کشاورزی «کوه کوچیک» اقدام به تخلیه آب آلوده تانکر در جوی آب مورد استفاده برای مصارف کشاورزی می‌کرد؛ اقدامی که علاوه بر ایجاد آلودگی در منابع آب، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و محیط زیست منطقه محسوب می‌شد.

مهدی صادقی افزود: با توجه به تداوم این تخلف و نارضایتی کشاورزان و ساکنان منطقه، موضوع در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرار گرفت و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع و فرد متخلف به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.