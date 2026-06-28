روز گذشته؛
مصرف برق در کهگیلویه و بویراحمد به ۵۱۵ مگاوات رسید
شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد همزمان با افزایش دما پویش «۲۵ درجه» را برای مدیریت مصرف و عبور از ناترازی انرژی اجرا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر مصرف شرکت برق استان گفت: هدف از اجرای پویش «۲۵ درجه»، مدیریت مصرف برق و رسیدن به برق پایدار در روزهای گرم تابستان است؛ که تنها با همراهی و مشارکت مردم محقق می شود.نیکنام افزود: اوج مصرف برق استان در روز گذشته،به ۵۱۵ مگاوات رسید که از این میزان، ۲۷۵ مگاوات مربوط به بارهای سرمایشی شامل کولرهای گازی و آبی بوده است.
وی ادامه داد: حدود ۷۲ درصد بار مصرف برق استان مربوط به شهرستانهای گرمسیری است که با توجه به شرایط آبوهوایی، سهم قابل توجهی در مصرف برق دارند.
مدیر مصرف شرکت برق استان عنوان کرد: در روز گذشته میزان ناترازی مصرف برق در استان حدود ۵۰ مگاوات بوده که در صورت تغییر تنها یک درجه در دمای تنظیم کولرها، امکان جبران این ناترازی وجود دارد.
مدیر مصرف شرکت برق استان از شهروندان خواست با تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه و پیوستن به پویش «۲۵ درجه»، در مدیریت بهینه مصرف برق مشارکت کنند تا در روزهای اوج گرمای تابستان شاهد پایداری شبکه برق باشیم.
گفتنی است در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱ هزار و ۵۰۱ مشترک وجوددارند که مصرف برق آنها بیش از دو برابر الگوی تعیینشده است.