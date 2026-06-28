به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، لیلا عطازاده با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه پرورش شترمرغ، گفت: در سال گذشته حدود ۱۳ تن گوشت شترمرغ در این شهرستان تولید شده که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب آن برای توسعه فعالیت‌های دامپروری و تنوع‌بخشی به تولید محصولات پروتئینی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گچساران افزود: در حال حاضر یک واحد پرورش شترمرغ با ظرفیت ۳۵۰ قطعه در گچساران فعال است.

وی ادامه داد: جهاد کشاورزی برای حمایت از بهره‌برداران، ارتقای شاخص‌های تولید و توسعه فعالیت‌های مرتبط با این صنعت، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم را در دستور کار دارد.

عطازاده اضافه کرد: تداوم حمایت‌های فنی و کارشناسی از فعالان این حوزه می‌تواند نقش مهمی در حفظ و افزایش تولید، تقویت ظرفیت‌های موجود و توسعه پایدار این بخش داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی گچساران با اشاره به مزایای پرورش شترمرغ بیان کرد: گوشت شترمرغ از جمله گوشت‌های سالم و کم‌چرب به شمار می‌رود که میزان کلسترول آن نسبت به بسیاری از گوشت‌های قرمز پایین‌تر است و از نظر ارزش غذایی نیز پروتئین بالایی دارد و به همین دلیل در سال‌های اخیر توجه بیشتری به تولید و مصرف آن شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر گوشت، سایر فرآورده‌های شترمرغ مانند پوست، پر و روغن نیز ارزش اقتصادی بالایی دارند و می‌توانند زمینه ایجاد اشتغال و افزایش درآمد بهره‌برداران را فراهم کنند.