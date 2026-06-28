پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت واگنسازی تهران با بیان اینکه سطح داخلیسازی واگن هیچگاه از ۳۰ درصد فراتر نرفته بود، گفت: با هدفگذاری صورت گرفته، داخلیسازی واگنهای وارداتی از ۳۰ به ۵۰ درصد رسید و در کنار آن تولید واگنهای داخلی نیز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا شیخ طاهری با اعلام اینکه در حال حاضر هزار و ۵۲۱ دستگاه واگن مترو در خطوط هفتگانه تهران در حال خدماترسانی است، اظهار کرد: مترو تهران در اوج فعالیت خود، روزانه بیش از دو میلیون نفر را جابجا میکند و به طور کلی میتوان گفت ۹۵ درصد از ناوگان علیرغم تحریمها و مسائل اقتصادی موجود در حال فعالیت است.
وی تصریح کرد: توسعه زیرساخت، افزایش خطوط، ایستگاهها و افزایش ناوگان همزمان در حال انجام است. با توجه به افزایش ایستگاهها و خطوط برای کاهش سر فاصله حرکت قطارها باید ناوگان را به سه برابر وضعیت فعلی برسانیم و به عبارتی به چهار هزار و ۵۰۰ دستگاه واگن دست پیدا کنیم.
شیخ طاهری با بیان اینکه ما در کنار واردات واگن از چین، بازآماد (اورهال)، نگهداری و تعمیرات ناوگان موجود را نیز انجام میدهیم، یادآور شد: با توجه به فعالیت فعلی ناوگان، میتوانیم بگوییم که شرکت واگنسازی در زمینه اورهال به خوبی عمل کرده است.
وی با اشاره به تأمین واگن از مسیر تولید قطار ملی و واردات، گفت: همانطور که پیش از این نیز اعلام شده، از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۲ قرارداد با چین مسکوت و متوقف بود و به نوعی تأمین ناوگان ۶ سال متوقف ماند. این قرارداد در سال ۱۴۰۲ به مرحله اجرایی رسید و در کنار آن داخلیسازی واگن نیز صورت گرفت.
افزایش داخلیسازی واگن از ۳۰ به ۵۰ درصد
مدیرعامل شرکت واگنسازی تهران در ادامه با بیان اینکه سطح داخلیسازی واگن هیچگاه از ۳۰ درصد فراتر نرفته بود، تاکید کرد: با هدف گذاری صورت گرفته، داخلیسازی واگنهای وارداتی از ۳۰ به ۵۰ درصد رسید و در کنار آن تولید واگنهای داخلی نیز آغاز شده است.
وی افزود: ساخت یک قطار هفت واگنه به عنوان نمونه اولیه در سال ۱۳۹۸ دنبال شد و در این دوره قراردادی بین شهرداری تهران با شرکتواگن سازی برای انبوهسازی این واگنها صورت گرفت و قرار شد ۱۵ رام قطار توسط واگنسازی تولید شود و سقف داخلیسازی آن ۸۵ درصد باشد.
وی با اشاره به رشد فزاینده استقبال شهروندان از مترو، یادآور شد: با توجه به همین موضوع شهرداری تهران در کنار واردات واگنها تولید داخلی را نیز دنبال کرد. این اقدام به صورت جدی در این سالها اجرایی شد.
شیخ طاهری با بیان اینکه با پیگیریهای شهردار تهران قرارداد با چین از ۶۳۰ دستگاه به ۷۹۱ دستگاه واگن افزایش یافت، تصریح کرد: تمام مراحل طراحی این واگنها انجام و تولید آن آغاز شد که به زودی دو رام از این قطارها وارد کشور میشود و تا ظرف پنج سال تعداد زیادی قطار وارد کشور خواهد شد.
تعداد واگنهای مترو به ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه میرسد
وی با اشاره به افزایش تعداد واگنهای قرارداد با چین به هزار و ۷۱ دستگاه، گفت: با این اقدام ظرف پنج سال تعداد واگنها به دو هزار و ۵۰۰ دستگاه خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت واگنسازی تهران با بیان اینکه برای پاسخگویی به نیاز شهروندان تنها نمیتوان به تولید داخل تکیه کرد، یادآور شد: شرکتهای چینی موظفند در تولید واگنها سهم داخلیسازی را رعایت کنند. چینیها به این موضوع کمک میکنند که شرکت واگنسازی تهران به حدی از تکنولوژی دست پیدا کند که شریک آنها در تولید واگنها باشد..