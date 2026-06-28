مدیرکل صدا و سیمای گلستان گفت: وفای به عهد از مهمترین و باشکوه‌ترین جلوه‌های واقعه کربلاست و ملت ایران در طول تاریخ وفادارترین و متعهدترین امتند که بر عهد خود با امام شان پای بندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، رسول شکری نیا در مراسم سینه زنی شنستکا سیستانی‌ها در مسجد امام حسن مجتبی (ع) گنبدکاووس ضمن تسلیت ماه محرم و شهادت ابا عبدالله الحسین (ع) به تشریح ابعاد عهد پرداخت و گفت:عهد بستن با خداوند متعال در انجام امور، عهد بستن با پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت (ع) که در مسیر ثابت قدم ماندن، عهد با صاحب الزمان (عج الله)، عهد با نزدیکان و اقوام، و عهد اجتماعی از ابعاد عهد هستند.

او افزود: در واقعه کربلا یکی از مهمترین و باشکوه‌ترین ابعاد عهد که امام حسین (ع) بر آن تاکید داشتند وفای به عهد بود که در احکام دین مبین اسلام و روایت آمده که بر عهدی که می‌بندید وفادار باشید.

شکری نیا تصریح کرد: ملت عزیز ایران بیش از ۱۱۸ شب است که با شور و شعور حسینی شعار داده و بر عهد خود با ولی شان پای بندند و هر شب میلیون‌ها نفر در میادین کشور اعلام عزا می‌کنند که دشمن خیال باطل نکند.

او با بیان اینکه شاید در تاریخ این وفاداری و متعهد به امام جامعه و پای کار بودن سابقه نداشته باشد افزود: ملت ما اکنون بعد از وفای عهد ملت به امام شهیدمان به خلف صالح ایشان نیز وفادارند.

مدیرکل صداوسیما گلستان ادامه داد: دشمن لحظه‌ای از رصد کردن ملت ما دست بر نمی‌دارد و با ۲۹۸ شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان علیه ما فعال است و حجم تخریب دشمن بر علیه ما بالاست و دروغ‌هایی را به پاک‌ترین انسان عصر حاضر رهبر شهیدمان نسبت دادند که توسط شقی‌ترین افراد به شهادت رسید و این حجم هجمه بر علیه هیچ کشوری نیست.

رسول شکری نیا گفت: امروز تمام جبهه دشمن و ساکنان جزیزه اپستین پای کار آمده و هر جنایتی را از حمله به زن، کودک، بیمارستان، مسجد، مدرسه، صداوسیما را انجام می‌دهند تا درس عبرتی به دنیا دهند که کسی جلوی آنها ایستادگی نکند، اما امروز با ذلت و خواری پای میز مذاکره آمده است.

او افزود: به برکت خون امام شهید مان که به جوشش درآمده، شهدای عزیزمان، مردم با بصیرت و رزمندگان مان الان عزت نفس مان در بالاترین سطح ممکن است و این ملت وفادارترین ملت دنیا هستند و هفته آینده با بزرگترین تشییع جنازه تمدنی قائد امت نشان خواهند داد که وفادارترین ملت دنیا هستند.