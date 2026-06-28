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مدیرکل صدا و سیمای گلستان گفت: وفای به عهد از مهمترین و باشکوهترین جلوههای واقعه کربلاست و ملت ایران در طول تاریخ وفادارترین و متعهدترین امتند که بر عهد خود با امام شان پای بندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، رسول شکری نیا در مراسم سینه زنی شنستکا سیستانیها در مسجد امام حسن مجتبی (ع) گنبدکاووس ضمن تسلیت ماه محرم و شهادت ابا عبدالله الحسین (ع) به تشریح ابعاد عهد پرداخت و گفت:عهد بستن با خداوند متعال در انجام امور، عهد بستن با پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت (ع) که در مسیر ثابت قدم ماندن، عهد با صاحب الزمان (عج الله)، عهد با نزدیکان و اقوام، و عهد اجتماعی از ابعاد عهد هستند.
او افزود: در واقعه کربلا یکی از مهمترین و باشکوهترین ابعاد عهد که امام حسین (ع) بر آن تاکید داشتند وفای به عهد بود که در احکام دین مبین اسلام و روایت آمده که بر عهدی که میبندید وفادار باشید.
شکری نیا تصریح کرد: ملت عزیز ایران بیش از ۱۱۸ شب است که با شور و شعور حسینی شعار داده و بر عهد خود با ولی شان پای بندند و هر شب میلیونها نفر در میادین کشور اعلام عزا میکنند که دشمن خیال باطل نکند.
او با بیان اینکه شاید در تاریخ این وفاداری و متعهد به امام جامعه و پای کار بودن سابقه نداشته باشد افزود: ملت ما اکنون بعد از وفای عهد ملت به امام شهیدمان به خلف صالح ایشان نیز وفادارند.
مدیرکل صداوسیما گلستان ادامه داد: دشمن لحظهای از رصد کردن ملت ما دست بر نمیدارد و با ۲۹۸ شبکه ماهوارهای فارسی زبان علیه ما فعال است و حجم تخریب دشمن بر علیه ما بالاست و دروغهایی را به پاکترین انسان عصر حاضر رهبر شهیدمان نسبت دادند که توسط شقیترین افراد به شهادت رسید و این حجم هجمه بر علیه هیچ کشوری نیست.
رسول شکری نیا گفت: امروز تمام جبهه دشمن و ساکنان جزیزه اپستین پای کار آمده و هر جنایتی را از حمله به زن، کودک، بیمارستان، مسجد، مدرسه، صداوسیما را انجام میدهند تا درس عبرتی به دنیا دهند که کسی جلوی آنها ایستادگی نکند، اما امروز با ذلت و خواری پای میز مذاکره آمده است.
او افزود: به برکت خون امام شهید مان که به جوشش درآمده، شهدای عزیزمان، مردم با بصیرت و رزمندگان مان الان عزت نفس مان در بالاترین سطح ممکن است و این ملت وفادارترین ملت دنیا هستند و هفته آینده با بزرگترین تشییع جنازه تمدنی قائد امت نشان خواهند داد که وفادارترین ملت دنیا هستند.
سیستانیهای مقیم گلستان دارای نوع خاصی از سینه زنی هستند که به سینه زنی «شنستکا» یا نشسته یا سه ضرب معروف است.
در این نوع از مراسم سینه زنی مداح با خواندن اشعار معروف به بحرطویل که حاوی اشعار حماسی و زیبا است به بیان بزرگی و جنگاوری و حق بودن لشکر فرزند پیامبر (ص) ویارانش میپردازد.