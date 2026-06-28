کارشناس هواشناسی از پایداری نسبی وضعیت جوی در استان قزوین تا پایان هفته خبر داد و گفت: آسمان در بیشتر مناطق صاف و آفتابی خواهد بود، هرچند امروز و فردا وزش باد‌های شمالی و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس آخرین بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های جوی، تا اواخر هفته وضعیت جوی در سطح استان نسبتاً پایدار خواهد بود و در اغلب مناطق آسمانی صاف تا کمی ابری و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

طبق این گزارش، امروز و فردا با توجه به نفوذ زبانه‌های پرفشار از عرض‌های بالاتر و شمالی شدن جریانات هوا، وزش باد‌های شمالی در استان رخ خواهد داد که در برخی مناطق از جمله کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا گاهی نسبتاً شدید خواهد بود.

مهدی آخوندی گفت: در این مدت برای ارتفاعات شمالی استان افزایش پدیده مه و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

هواشناسی استان قزوین همچنین از کاهش نسبی دما در امروز و فردا نسبت به روز گذشته خبر داد.