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کارشناس هواشناسی از پایداری نسبی وضعیت جوی در استان قزوین تا پایان هفته خبر داد و گفت: آسمان در بیشتر مناطق صاف و آفتابی خواهد بود، هرچند امروز و فردا وزش بادهای شمالی و کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس آخرین بررسی نقشههای پیشیابی و مدلهای جوی، تا اواخر هفته وضعیت جوی در سطح استان نسبتاً پایدار خواهد بود و در اغلب مناطق آسمانی صاف تا کمی ابری و آفتابی پیشبینی میشود.
طبق این گزارش، امروز و فردا با توجه به نفوذ زبانههای پرفشار از عرضهای بالاتر و شمالی شدن جریانات هوا، وزش بادهای شمالی در استان رخ خواهد داد که در برخی مناطق از جمله کوهین، تاکستان و بوئینزهرا گاهی نسبتاً شدید خواهد بود.
مهدی آخوندی گفت: در این مدت برای ارتفاعات شمالی استان افزایش پدیده مه و احتمال وقوع بارشهای پراکنده دور از انتظار نیست.
هواشناسی استان قزوین همچنین از کاهش نسبی دما در امروز و فردا نسبت به روز گذشته خبر داد.