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با پایان رقابتهای مرحله گروهی، فیفا بهطور رسمی برنامه کامل مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد دراین مرحله با حضور ۳۲ تیم برتر برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از پایان مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تیمهای مکزیک، آفریقای جنوبی، سوئیس، کانادا، بوسنی، برزیل، مراکش، آمریکا، استرالیا، پاراگوئه، آلمان، ساحل عاج، اکوادور، هلند، ژاپن، سوئد، بلژیک، مصر، اسپانیا، کیپ ورد، فرانسه، نروژ، سنگال، آرژانتین، اتریش، الجزایر، کلمبیا، پرتغال، کنگو، انگلیس، کرواسی و غنا به مرحله یکشانزدهم نهایی صعود کردند.
برنامه بازیهای مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی فوتبال به شرح زیر است:
سهشنبه ۹ تیر
چهارشنبه ۱۰ تیر
پنجشنبه ۱۱ تیر
جمعه ۱۲ تیر
شنبه ۱۳ تیر