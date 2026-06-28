به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از پایان مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های مکزیک، آفریقای جنوبی، سوئیس، کانادا، بوسنی، برزیل، مراکش، آمریکا، استرالیا، پاراگوئه، آلمان، ساحل عاج، اکوادور، هلند، ژاپن، سوئد، بلژیک، مصر، اسپانیا، کیپ ورد، فرانسه، نروژ، سنگال، آرژانتین، اتریش، الجزایر، کلمبیا، پرتغال، کنگو، انگلیس، کرواسی و غنا به مرحله یک‌شانزدهم نهایی صعود کردند.

برنامه بازی‌های مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی فوتبال به شرح زیر است:





سه‌شنبه ۹ تیر



ساحل‌عاج - نروژ | ۲۰:۳۰

چهارشنبه ۱۰ تیر

فرانسه - سوئد | ۰۰:۳۰

مکزیک - اکوادور | ۰۴:۳۰

انگلیس - کنگو | ۱۹:۳۰

بلژیک - سنگال | ۲۳:۳۰

پنجشنبه ۱۱ تیر

آمریکا - بوسنی | ۰۳:۳۰

اسپانیا - اتریش | ۲۲:۳۰

جمعه ۱۲ تیر

پرتغال - کرواسی | ۰۲:۳۰

سوئیس - الجزایر | ۰۶:۳۰

استرالیا - مصر | ۲۱:۳۰

شنبه ۱۳ تیر

آرژانتین - کیپ‌ورد | ۰۱:۳۰