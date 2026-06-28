به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ علیرضا شائینی گفت: مأموران انتظامی یکی از ایستگاه‌های بازرسی شاهرود، حین کنترل عبور و مرور در محور مواصلاتی مشهد - تهران به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: پلیس در بازرسی خودرو انواع سلاح سرد از جمله قمه و شمشیر را کشف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با اشاره به توقیف وسیله نقلیه، تصریح کرد: پرونده برای راننده متخلف تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شد.