فعالیت ادارات، بانک‌ها و نهاد‌های عمومی سیستان و بلوچستان امروز دو ساعت زودتر پایان می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: در پی افزایش دمای هوا، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها در روز یکشنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۵ با دو ساعت کاهش، ساعت ۱۱ به پایان می‌رسد.

مجید محبی افزود: این تصمیم با هدف مدیریت مصرف برق، صرفه‌جویی در مصرف آب و کمک به پایداری خدمات زیرساختی در شرایط گرمای شدید اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های عملیاتی و مراکز ارائه خدمات ضروری از جمله مراکز نظامی و انتظامی، امدادی، آتش‌نشانی و بخش‌های اتفاقات آب، برق و گاز مطابق روال معمول و بر اساس برنامه کاری خود فعال خواهند بود.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان از شهروندان خواست با توجه به افزایش مصرف در روز‌های گرم، برای جلوگیری از اختلال در تأمین خدمات و پایداری شبکه‌های آب و برق، در مصرف این منابع صرفه‌جویی کنند.