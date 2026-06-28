از روز یکشنبه با افزایش پوشش ابر و وزش باد، هوای خنکی در مناطق مختلف استان مستقر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: از روز /یکشنبه/ با افزایش پوشش ابر و وزش باد، هوای خنکی در مناطق مختلف استان مستقر می‌شود.

الهام نجفی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان اغلب مناطق استان پیش از ظهر امروز صاف تا کمی ابری خواهد بود و از بعدازظهر احتمال بارش خفیف و پراکنده باران در برخی مناطق و برای نواحی شمالی استان پوشش ابر پیش بینی شده است.

وی یادآور شد: در برخی مناطق استان از جمله طارم، آسمان قسمتی ابری تا ابری است که با رگبار پراکنده باران همراه خواهد شد.

نجفی اظهار داشت: از فردا تا پایان هفته جاری شرایط جوی نسبتا پایداری در استان خواهیم داشت و سامانه بارشی فعالی نیز پیش بینی نمی‌شود.

وی ادامه داد: در ساعات بعدازظهر روز‌های پیش رو احتمال رگبار ضعیف و پراکنده باران در برخی مناطق استان وجود دارد.

نجفی گفت: دمای هوا امروز کاهشی و خنک می‌شود و تا روز چهارشنبه هوای نسبتا خنکی مستقر خواهد بود، اما در روز‌های پایانی هفته شاهد افزایش نسبی دما در اغلب مناطق استان خواهیم بود.

وی افزود: طی شبانه روز گذشته ایستگاه‌های گرماب و لولک آباد با ۱۲ درجه کمترین و صائین قلعه با ۴۰ درجه بیشترین دمای ثبت شده در استان را داشته و دمای شهر زنجان نیز بین ۱۴ و ۳۳ درجه در نوسان بوده است.

نجفی یادآور شد: همچنین دمای هوای زنجان طی این مدت ۲۲ درجه است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه افزایش دارد.

استان زنجان از ۵۷ ایستگاه هواشناسی برخوردار است که کارشناسان حرفه‌ای در چهار باب از این ایستگاه‌ها به صورت شبانه روزی و چهار ایستگاه دیگر نیز به طور ۱۲ ساعته، مستقر هستند.

داده‌های وضعیت جوی در مابقی ایستگاه‌های استان نیز به صورت خودکار جمع آوری می‌شود.