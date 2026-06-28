به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با ایام عزاداری دهه نخست ماه محرم، محمد ایران‌نژاد، خیر یزدی که هر ساله با برپایی مراسم روضه «العباس» یاد و نام حضرت سیدالشهدا (ع) را زنده نگه می‌دارد، امسال نیز همانند سال گذشته با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ ۵۰ میلیون تومان را برای مشارکت در آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد اهدا کرد.

وی درباره این اقدام خیرخواهانه گفت: برگزاری روضه امام حسین (ع) برای من توفیقی بزرگ است و باور دارم که بهترین ثمره این مجالس، دستگیری از نیازمندان است و خوشحالم که برای دومین سال متوالی توانستم در کنار برگزاری این مراسم، سهمی هرچند کوچک در آزادی یک زندانی غیرعمد داشته باشم که بخشی از این مبلغ را خودم تقبل کردم و بخش دیگری نیز با همراهی و مشارکت عاشقان اهل‌بیت (ع) و شرکت‌کنندگان در مراسم روضه فراهم شد.