به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مبارکه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: امروز ایستادگی مردم در میدان و رزمندگان جان برکف ایران اسلامی در مبارزه، به دنیا ثابت کرد که ایرانیان هیچگاه در برابر ظلم و استکبار تسلیم نمی‌شوند.

سرهنگ معینی افزود: مردم و رزمندگان با پیروی از مکتب امام حسین (ع)، دشمنان خود را شکست می‌دهند.

وی گفت: این شهدا با ایثار و ازخودگذشتگی، اجازه ندادند وجبی از خاک کشورمان را دشمن اشغال کند و وظیفه ما است تا پای جان از خونخواهی رهبر شهید و این شهدای مظلوم، عقب‌نشینی نکنیم و گوش به فرمان رهبر انقلاب باشیم.

در این مراسم از خانواده شهید حاج رضا نصوحی (شهید هشت سال دفاع مقدس) و شهید حاج حسن فروغی (از شهدای جنگ تحمیلی سوم) تجلیل شد.