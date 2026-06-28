به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تاکامی گفت: از امروز یکشنبه تا روز چهارشنبه، در بیشتر مناطق مازندران به تناوب شاهد بارندگی خواهیم بود و شرایط برای وقوع رگبار‌های پراکنده در سطح استان فراهم است.

وی افزود: از روز پنجشنبه تا روز شنبه هفته آینده، با خروج سامانه ناپایدار، جو استان پایدار و روند افزایش دما در بیشتر مناطق مازندران پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت دریای خزر نیز گفت: دریای مازندران امروز مواج است و برای انجام فعالیت‌های دریایی، صیادی و تردد شناور‌های سبک مناسب نخواهد بود.