دکتر فتحی‌پور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: این دانشگاه در ارزیابی عملکرد سال گذشته مرکز نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت، با عملکردی درخشان، موفق به کسب رتبه دوم کشور در حوزه نظارت بر درمان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، این موفقیت ارزشمند در رقابت با دانشگاه‌هایی از قبیل علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، مشهد، اصفهان و تبریز و بر پایه شاخص‌های تخصصی پویایی، دقت در نظارت و گزارش وقایع ناخواسته به دست آمده است.

این دستاورد، حاصل تلاش شبانه‌روزی کارشناسان نظارت بر درمان، حمایت مدیریت دانشگاه، همکاری شبکه‌های بهداشت و درمان و تعهد مجموعه سلامت استان در صیانت از حقوق بیماران و ارتقای کیفیت خدمات درمانی است.