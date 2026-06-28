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مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: امضای قرارداد ترانزیت کالا از بندر شهید رجائی با قزاقستان امروز امضاء میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حسین عباس نژاد افزود: این قرارداد ترانزیت کالا با قزاقستان با ۲۵ میلیون دلار سرمایه گذاری در طرحهای بندری امروز امضا میشود.
وی گفت: تفاهم نامههای اولیه با طرف قزاقستانی امضاء شده است و امروز قرارداد رسمی آن امضاء میشود.
عباس نژاد افزود: در این قرارداد یک مرکز لجستیکی در بندر شهید رجائی بندرعباس به مساحت ۱۵ هکتار در اختیار طرف قزاقستانی قرار میگیرد.
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مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: این قرارداد ۲۷ ساله است که ۲ سال آن برای دوره ساخت و ساز و ۲۵ سال آن بصورت بهره برداری است.
وی افزود: با این قرارداد بعد از دوره ساخت دو ساله روزانه یک و نیم میلیون تن کالا ترانزیت میشود.