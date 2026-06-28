فرمانده انتظامی شهرستان اراک از شناسایی و دستگیری سارق زورگیر تلفن همراه در کمتر از یک ساعت پس از وقوع سرقت خبر داد و گفت: گوشی سرقتی کشف و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی شهرستان اراک از دستگیری یک سارق زورگیر تلفن همراه در عملیات سریع مأموران پلیس این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی عزیزیان اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت تلفن همراه در سطح شهرستان اراک، با توجه به حساسیت موضوع، رسیدگی به پرونده به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۷ بلافاصله پس از دریافت گزارش، در محل حاضر شدند و با انجام تحقیقات میدانی، اجرای طرح مهار و عملیات منسجم پلیسی، موفق شدند در کمتر از یک ساعت سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، تلفن همراه سرقتی کشف شد و مالباخته نیز سارق را شناسایی کرد.

سرهنگ عزیزیان با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم، خاطرنشان کرد: سارق پس از تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.