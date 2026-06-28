دستگیری سارق زورگیر تلفن همراه در اراک کمتر از یک ساعت پس از سرقت
فرمانده انتظامی شهرستان اراک از شناسایی و دستگیری سارق زورگیر تلفن همراه در کمتر از یک ساعت پس از وقوع سرقت خبر داد و گفت: گوشی سرقتی کشف و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ علی عزیزیان اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت تلفن همراه در سطح شهرستان اراک، با توجه به حساسیت موضوع، رسیدگی به پرونده به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۷ بلافاصله پس از دریافت گزارش، در محل حاضر شدند و با انجام تحقیقات میدانی، اجرای طرح مهار و عملیات منسجم پلیسی، موفق شدند در کمتر از یک ساعت سارق را شناسایی و دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان اراک ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، تلفن همراه سرقتی کشف شد و مالباخته نیز سارق را شناسایی کرد.
سرهنگ عزیزیان با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم، خاطرنشان کرد: سارق پس از تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.