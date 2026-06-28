عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه میبد، در بهار ۱۴۰۵، اختراعی بین‌المللی با عنوان پپتید‌های زیست‌فعال استخراج شده از پسته که در نانوذرات پروتئین سویا کپسوله شده‌اند را به عنوان یک داروی ضدسرطان در کشور «کانادا» به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اختراع بین‌المللی دکتر هادی زارع زردینی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشگاه میبد در کشور کانادا با شناسه یکتای CA۳۲۵۳۶۳۸A۱ در سال ۲۰۲۶ میلادی، به ثبت رسیده است.

دکتر هادی زارع زردینی، با استخراج پپتید‌های ضدسرطانی از پسته و کپسوله نمودن آن در نانوذرات پروتئین سویا، موفق به تولید این داروی ضدسرطان و ثبت این اختراع بین‌المللی در کشور کانادا شده است.

طی این اختراع، دو پپتید زیست‌فعال جدید که به نام یکی از روستا‌های استان یزد (زردین) نامگذاری شده، از هیدرولیزات‌های پروتئینی پسته ایزوله شدند. این پپتید‌ها دارای اثرات ضدسرطانیِ تأیید شده در محیط آزمایشگاهی هستند که پس از استخراج، درون کپسول‌های تولید شده از نانوذرات پروتئینی قرار گرفتند تا پایداری، حلالیت و تحویل هدفمند آنها به سلول‌های سرطانی بهبود یابد. این دارو توانست رشد تومور را به طور قابل توجهی، مهار و به عنوان داروی موثری در درمان سرطان عمل کند.

این دارو که به عنوان یک اختراع بین‌المللی ثبت شده است، راهکاری نوین در درمان سرطان ارائه می‌دهد و انتظار می‌رود که در آینده نزدیک، دارو‌های مبتنی بر این پپتید‌ها به عنوان گزینه‌های درمانی مؤثر برای بیماران سرطانی، بصورت تولید انبوه، روانه بازار درمان جهان شوند.

تولید این دارو و ثبت اختراع بین‌المللی آن، در راستای اجرای مفاد «تفاهم‌نامه بین‌المللی همکاری‌های علمی و تحقیقاتی مشترک دانشگاه میبد و دانشگاه پاول اسلواکی» که در دی‌ماه سال گذشته توسط دکتر عباس نیک‌نژاد، رئیس دانشگاه میبد و دکتر آندره زنکا، نماینده دانشگاه پاول اسلواکی به امضا رسید، و با تأمین مالی و نیز همکاری علمی پژوهشگرانی از این دانشگاه معتبر اروپا، انجام شده است.

به نظر می‌رسد، در چند سال اخیر، دانشگاه میبد با تمرکز بر انعقاد تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی مشترک با دانشگاه‌های معتبر جهان، انجام تحقیقات و طرح‌های پژوهشی بین‌المللی مشترک با پژوهشگران معتبر جهان، انجام کلیه مراحل جذب دانشجویان بین‌الملل و نیز حضور فعّال و کسب جایگاه‌های شایسته در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌های برتر جهان، در مسیر جهانی شدن و تبدیل شدن به یک دانشگاه بین‌المللی است.