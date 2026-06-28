به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله کشاورز بیان کرد: این تسهیلات در چارچوب قرارداد‌های منعقد شده میان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بانک توسعه تعاون از محل اعتبارات عمومی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۳ و همچنین قرارداد شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر با بانک صنعت و معدن از محل اعتبارات تلفیقی وجوه اداره‌شده پرداخت می‌شود.

وی افزود: تسهیلات سرمایه در گردش یادشده با دوره بازپرداخت یک‌ساله و نرخ سود ۱۹.۶۶ درصد از طریق بانک توسعه تعاون و ۱۷.۲۵ درصد از طریق بانک صنعت و معدن به متقاضیان واجد شرایط پرداخت خواهد شد و سقف پرداخت برای هر واحد صنعتی حداکثر ۱۰۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بیان کرد: تمامی واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده از جنگ که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مستقر هستند، می‌توانند برای بهره‌مندی از این حمایت مالی، درخواست خود را به همراه مدارک مورد نیاز حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه هشتم تیرماه ۱۴۰۵ به معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر ارائه کنند.

کشاورز ادامه داد: درخواست کتبی واحد صنعتی، مدارک هویتی و ثبتی، پروانه بهره‌برداری معتبر، گزارش کارشناس رسمی درباره خسارت‌های وارده ناشی از جنگ و مصوبه شورای تأمین یا کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان از جمله مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده و بررسی درخواست‌ها است.

وی تأکید کرد: مهلت تعیین‌شده برای ارائه درخواست‌ها تمدید نخواهد شد و عدم ارسال مدارک در زمان مقرر، به منزله انصراف واحد صنعتی از دریافت این تسهیلات حمایتی تلقی می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: پرداخت این تسهیلات با هدف کمک به تأمین سرمایه در گردش، جبران بخشی از خسارت‌های وارد شده و تسریع در بازگشت واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده به چرخه تولید انجام می‌شود.