به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد از بامداد یکشنبه نیروهای امنیتی عراق با مسدود کردن تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های منطقه سبز، تعدادی از چهره‌های شناخته‌ شده سیاسی شیعه و سنی را بازداشت کردند، اما تاکنون هیچ مقام رسمی دلیل این اقدام را اعلام نکرده است.

بر اساس اطلاعات و گزارش‌های غیررسمی، در میان بازداشت‌شدگان، شماری از افراد نزدیک به محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین عراق، نیز دیده می‌شوند.

منابع آگاه هدف اصلی این عملیات را بررسی ابعاد یک پرونده گسترده فساد مالی عنوان کرده‌اند، هرچند این موضوع نیز تاکنون به صورت رسمی تأیید نشده است.

بر اساس گزارش‌های غیررسمی، از جمله افراد بازداشت‌شده می‌توان به مثنی السامرائی، محمد الکربولی، محمد الصیهود، عالیة نصیف، ابراهیم الصمیدعی، حسن الخفاجی، سیف‌الدین صباح، مظهر الکروی، محمد فرمان، بهاء النوری و علاء سکر اشاره کرد.

گفتنی است تاکنون هیچ نهاد رسمی عراقی درباره جزئیات این عملیات، هویت بازداشت‌شدگان و اتهامات احتمالی آنان اطلاعیه‌ای منتشر نکرده است.

برخی از چهره های سیاسی بازداشت شده