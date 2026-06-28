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«بهشتی برای ملت» امروز ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند به زندگی سیاسی و اجتماعی شهید دکتر سید محمد بهشتی میپردازد.
مجموعه مستند «آمریکا بدون روتوش» هر روز ساعت ۱۹ از شبکه سه پخش میشود.
«آمریکا بدون روتوش» با نگاهی تحلیلی به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه آمریکا میپردازد.
پسربچهای در زیرزمین خانه مادربزرگش ساعتی با قابلیت جادویی پیدا میکند.
این داستان مجموعه ساعت پویا ۲ ست که هر روز ساعت ۱۷ از شبکه پویا پخش میشود.
شبکه تهران «اعتراف» را هشتم تیر ساعت ۱۳:۳۰ پخش میکند.
این فیلم ماجرای قتلی است که در یک آپارتمان روی میدهد و همه ساکنان ساختمان مورد ظن قرار میگیرند.