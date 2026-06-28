۱۲ نفر بر اثر انحراف یک دستگاه اتوبوس از جاده در محور آبادان به اهواز مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان از مصدوم شدن ۱۲ نفر بر اثر انحراف یک دستگاه اتوبوس از جاده در محور آبادان به اهواز خبر داد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان، اظهار کرد: ساعت ۲۲:۰۷ روز شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵، گزارش انحراف یک دستگاه اتوبوس از جاده در محور آبادان به اهواز، مسیر فرعی حفار، بعد از زندان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

دکتر یاسین افرا، افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، پنج دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان اورژانس اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

وی با بیان اینکه این حادثه ۱۲ مصدوم شامل ۱۰ خانم و ۲ آقا بر جای گذاشت، گفت: همه مصدومان پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند؛ به‌طوری‌که ۳ نفر به بیمارستان ۱۷ شهریور، ۵ نفر به بیمارستان آیت‌الله طالقانی و ۴ نفر به بیمارستان شهید بهشتی آبادان اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان خاطرنشان کرد: مصدومان این حادثه توسط تیم‌های عملیاتی اورژانس به‌صورت ایمن به مراکز درمانی انتقال یافتند و روند درمان آنان در حال انجام است.