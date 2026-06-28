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استاندار خراسان شمالی گفت: اجازه قطع گاز و برق واحدهای تولیدی را نمیدهیم و برای رفع مشکلات نقدینگی شرکت پتروشیمی خراسان نیز پرداخت بخشی از مطالبات این شرکت از دولت پیگیری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،بهمن نوری در بیست و هفتمین جلسه تسهیلگری استان، با بیان اینکه مدیران باید دغدغه توسعه، ایجاد فرصتهای جدید و نوآوری را داشته باشند، گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید محصولمحور و نتیجهگرا باشند و اولویتهای اساسی استان را با اقدامات عملیاتی دنبال کنند.
وی به مسائل شرکت پتروشیمی خراسان اشاره کرد و گفت: دستگاههای خدماترسان باید نگاه حمایتیتری به واحدهای بزرگ تولیدی استان داشته باشند.
نوری تصریح کرد: البته مطالبات آنها نیز باید در چارچوب قانون پرداخت شود.
وی با اشاره به مطالبات شرکت پتروشیمی خراسان از دولت تصریح کرد: این شرکت حدود ۴.۳ همت از دولت طلبکار است و به دلیل پرداخت نشدن این مطالبات با مشکلات جدی نقدینگی مواجه شده در همین راستا مقرر شد مکاتبهای با رئیسجمهور انجام شود تا حداقل یکسوم مطالبات این شرکت از سوی دولت پرداخت شود.
وی همچنین بر ضرورت توسعهمحوری، نوآوری و نتیجهگرایی در عملکرد مدیران استان تأکید کرد.
استاندار خراسان شمالی همچنین حضور شرکتهای استان در بازار سرمایه را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: استفاده از ظرفیت بورس برای جذب منابع مالی به استان، فرصت مهمی برای توسعه اقتصادی است و مدیران باید دانش و آگاهی خود را در این حوزه افزایش دهند.
نوری خاطرنشان کرد: بازار سرمایه از موضوعات مهم اقتصادی کشور است و در صورت بیتوجهی به این ظرفیت، فرصتهای توسعهای از دست خواهد رفت.