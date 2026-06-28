به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر دفتر فنی دانشگاه گفت: ظرفیت نهایی نیروگاه ۱.۵ مگاوات با امکان توسعه تا ۳ مگاوات در آینده پیش‌بینی شده است.

زهرا جمشیدزاده با بیان اینکه این نیروگاه به‌عنوان ظرفیت تکلیفی دانشگاه تا سال ۱۴۰۶ به بهره برداری می‌رسد افزود: این طرح یکی از طرح‌های راهبردی دانشگاه در حوزه مدیریت انرژی به شمار می‌رود و این طرح با هدف توسعه انرژی‌های پاک، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حرکت به سوی دانشگاه سبز اجرا می‌شود.

وی به برنامه‌های دانشگاه در حوزه مدیریت انرژی اشاره کرد و گفت: تأمین بخشی از برق مصرفی دانشگاه از طریق تابلوی سبز بورس انرژی، انعقاد قرارداد با شرکت‌های خرده‌فروشی برق و اجرای آن از فروردین ۱۴۰۵، از دیگر برنامه‌های دانشگاه برای مدیریت هزینه‌های انرژی و کاهش آثار ناشی از تعرفه‌های جریمه‌ای است.