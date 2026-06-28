رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد در هفتمین نشست بررسی روند اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، بر ضرورت تکریم مراجعان، ارائه خدمات باکیفیت و رعایت حقوق مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود نوری شادکام با بیان اینکه موفقیت برنامه پزشکی خانواده در گرو جلب اعتماد و رضایت مردم است، اظهار داشت: پزشکان و کارکنان مراکز سلامت باید با سعه‌صدر، احترام، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مناسب، خدمات شایسته‌ای به مردم ارائه دهند و حفظ کرامت مراجعان را در اولویت قرار دهند.

رئیس دانشگاه همچنین بر مدیریت صحیح فرآیند نوبت‌دهی تأکید کرد و گفت: تنظیم مناسب نوبت‌ها و کاهش زمان انتظار بیماران، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای کیفیت خدمات دارد و لازم است این موضوع در تمامی مراکز به دقت مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: برنامه پزشکی خانواده زمانی به اهداف خود دست خواهد یافت که مردم در کنار دریافت خدمات تخصصی و منظم، احترام، نظم و پاسخگویی مناسب را نیز در فرآیند ارائه خدمات تجربه کنند.

برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با هدف ارتقای عدالت در سلامت، دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، پیشگیری از بیماری‌ها، مدیریت صحیح مسیر دریافت خدمات تخصصی و کاهش پرداخت از جیب مردم، در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

در همین راستا، شهرستان ابرکوه به عنوان یکی از شهرستان‌های پایلوت اجرای این برنامه در استان یزد انتخاب شده و اجرای آن با مشارکت مراکز خدمات جامع سلامت، پزشکان خانواده و تیم سلامت آغاز شده است. در این طرح، هر فرد تحت پوشش یک پزشک خانواده قرار می‌گیرد و خدمات سلامت در چارچوب نظام ارجاع، به صورت منظم، هدفمند و مبتنی بر نیاز افراد ارائه می‌شود.