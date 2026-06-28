به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ متقاضیان باید از امروز ۷ تیر تا ۱۰ تیر ۱۴۰۵ مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی خود نزد بانک‌های پاسارگاد، شهر، سامان، ملت، مهر ایران، کشاورزی و سپه مسدود کنند. امکان ثبت سفارش نیز از ۱۱ تیر تا ۱۵ تیر ۱۴۰۵ فراهم خواهد بود.

براساس اعلام سامانه عرضه خودر‌وهای وارداتی، در این مرحله، مدل‌های تویوتا RAV۴، کرولا کراس هیبریدی، فرانتلندر، کرولا، هاوال H۹ و کیا اسپورتیج عرضه خواهد شد.

مبلغ مسدود شده در حساب متقاضیان در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۵ آزاد می‌شود. جزئیات بیشتر درباره مدل‌های قابل عرضه در بخش «به‌زودی» پلتفرم اتونوین در دسترس است.

عرضه هر خودرو منوط به دریافت مجوز نهایی از وزارت صمت است.



متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه اطلاع رسانی خودروهای وارداتی مراجعه کنند.