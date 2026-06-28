به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: صبح امروز حادثه واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در محور سه‌راهی مبارکه به سمت شهرضا قبل از شهرک رازی به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

عباس عابدی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه واحد عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به مصدومان آغاز و برای ادامه درمان به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا منتقل شدند.